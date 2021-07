Papa Francesco, le dimissioni dopo l'operazione al colon: ecco come ha lasciato l'ospedale

14 luglio 2021 a

a

a

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dopo 10 giorni dall'operazione cui è stato sottoposto lo scorso 4 luglio. Il Pontefice ha utilizzato la sua consueta auto per tornare in Vaticano, dove proseguirà la convalescenza. A Bergoglio è stata rimossa una parte del colon: questo è stato il suo primo intervento chirurgico importante da quando è diventato Papa nel 2013.

Le dimissioni del Pontefice, in realtà, erano attese già qualche giorno fa. Ma i medici hanno suggerito a Bergoglio di avere pazienza e di non affrettare il suo ritorno a Santa Marta con la conseguente ripresa degli impegni. In ogni caso, nei giorni scorsi il Gemelli aveva fatto sapere che il recupero proseguiva senza intoppi e che tutto veniva valutato con prudenza e monitorato con attenzione. Uno dei timori, infatti, era che un movimento busco potesse creare problemi alla cicatrizzazione della ferita dopo l'operazione subita.

In una nota diffusa dal Vaticano ieri, martedì 13 luglio, era stato comunicato che Francesco stava continuando "le cure previste e la riabilitazione". Poi, era stato sottolineato che "fra i tanti ammalati incontrati in questi giorni, il Papa rivolge un pensiero particolare a quanti, allettati, non possono tornare a casa: che possano vivere questo tempo come un'opportunità anche se vissuta nel dolore, per aprirsi con tenerezza al fratello o alla sorella malati nel letto accanto, con cui si condivide la medesima umana fragilità".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.