Variante Delta e coronavirus, indiscrezione dall'ufficio di Speranza: "Zona gialla legata a questi numeri"

19 luglio 2021 a

a

a

Nuovo ribaltone Coronavirus, per effetto della temutissima variante Delta: si finirà in zona gialla se le terapie intensive avranno una occupazione superiore al 5 per cento dei posti letto a disposizione e se quella dei reparti ordinari supera il 10 per cento. Da fonti di governo filtrano indiscrezioni sull'ipotesi sul tavolo del premier Mario Draghi, del ministro della Salute Roberto Speranza e degli esperti del Comitato tecnico scientifico.

Morti stabili, ma sale il tasso di positività. Variante Delta, effetto sulle terapie intensive?

Anche su forte pressione delle regioni, preoccupate di vedersi messe nuovamente in ginocchio da focolai di contagio e altre limitazioni ad attività commerciali e spostamenti, l'esecutivo è al lavoro per rivedere i parametri del monitoraggio con il quale vengono attribuite le fasce di colore alle regioni. Il bollettino di oggi 19 luglio sul Coronavirus in Italia, a fronte di un dato sui decessi sostanzialmente stabile (7 nelle ultime 24 ore, contro i 3 di domenica), registra un aumento del tasso di positività al 2,32%, mentre domenica era fermo all'1,89 per cento. Fari puntati, come si diceva, sugli ospedali: dei positivi rilevati, sono 46.175 quelli in isolamento domiciliare (-1.354 rispetto a ieri), 1.188 ricoverati con sintomi (+52 rispetto a ieri) mentre in terapia intensiva ci sono 162 malati (+6), con 16 nuovi ingressi (+13 rispetto a ieri).

"Il virus cambia per colpirci meglio". La scoperta del genetista a Napoli: Covid, non solo la Delta





L'obiettivo nascosto del premier Draghi, preoccupato per la tenuta economica, psicologica e sociale del Paese, è quello di tenere tutta l'Italia in zona bianca almeno fino a Ferragosto, e poi intervenire con limitazioni circostanziate laddove l'emergenza sanitaria lo richieda, soffocando sul nascere i cluster. Prime leve di intervento: l'eventuale reintroduzione di coprifuoco e obbligo di mascherina all'aperto, nella speranza che possa bastare per respingere l'ondata della Delta.

"Senza limiti, cosa dimostra questo signore". Vincenzo De Luca vuole incendiare il governo: insulti a Salvini (con la scusa dei vaccini)





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.