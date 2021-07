Positano, la verità sull'uomo-cane al guinzaglio tra i turisti: sadomaso? No, molto più umiliante

26 luglio 2021 a

Il video in cui si vede un "uomo-cane" tra i turisti a Positano è diventato virale sul web. Nei filmati si vedono un giovane uomo a torso nudo camminare a 4 zampe in maniera veloce e dietro di lui un altro uomo che lo tiene al guinzaglio. Una scena bizzarra che ha incuriosito e sconcertato i passanti. Se in un primo momento si pensava potesse essere una pratica sadomaso, adesso invece l'ipotesi è un'altra.

Dopo la diffusione del video, alcuni esperti del sadomaso sono intervenuti per dire che quell'episodio poteva essere considerato un gioco di ruolo, il cosiddetto petplay, un modo di giocare a fare i cani. Si tratterebbe di una pratica che affonda le sue radici nel Bdsm e che comporta in alcuni casi anche l’uso di “attrezzature” particolari, come grandi maschere di pelle, tute a figura intera di lattice e bavagli.

Adesso, però, l'ipotesi prevalente è un'altra: i due giovani uomini avrebbero commesso solo una burla. Secondo altri, invece. potrebbe essersi trattato di un “esperimento sociale”. Positano, comunque, è abituata da sempre alle eccentricità di molti suoi illustri ospiti appartenenti al jet-set. Quindi nessuno scandalo. Anzi, in molti avrebbero approfittato per giocare un terno al lotto: 22 i pazzi, 32 il cane e 57 farsi largo tra la folla.

