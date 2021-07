Massachusetts, "mi vuoi sposare?". Richiesta in ginocchio allo stadio, tutto sul maxischermo: finisce in disgrazia

26 luglio 2021 a

Una proposta di matrimonio non andata a segno. In Massachusetts, all’interno dell’affollatissimo stadio Polar Parknel che ospitava una partita della minor league di baseball, un uomo si inginocchia davanti alla sua dolce metà. Le telecamere riprendono quella che a prima vista sembra una scena dolcissima, proiettando le immagini sui maxischermi tra le acclamazioni degli altri tifosi.

Ecco però che in pochissimo l'incubo del ragazzo si avvera: la fidanzata, presa alla sprovvista, si porta le mani al volto per poi darsi alla fuga. All’improvviso, infatti, la ragazza corre giù dal palco e scappa via tra gli spalti urlando di doversene andare. Il povero ragazzo rimane fermo lì sul palco, inginocchiato. Vedendo la compagna scappare non può far altro che spalancare le braccia, incredulo per quanto accaduto.

Inutile dire che il video, diffuso in men che non si dica su Instagram, in poco tempo è diventato virale raggiungendo quasi 140.000 visualizzazioni. "Mai fare una proposta di matrimonio in pubblico", scrive un utente che sembra aver passato lo stesso imbarazzante momento del giovane. E ancora, chi è stato invece più ironico: "Salutiamo un soldato caduto". Qualcuno ha comunque difeso la ragazza, libera di fuggire. Magari perché poco pronta per il grande passo.

