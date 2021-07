Tokyo 2020, gli italiani sfilano e la tv coreana manda in onda questa roba: vergogna internazionale

24 luglio 2021 a

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 iniziano per il verso sbagliato. Dopo la lunga lista di dimissioni ai vertici, ecco che arrivano le prime gaffe. L'emittente sudcoreana Mbc ha diffuso una nota ufficiale per scusarsi con alcuni paesi, fra i quali l'Italia. Il motivo? Aver "utilizzato frasi e immagini non adeguate" per descrivere i paesi in gara. Nel dettaglio allo Stivale è stata associata la pizza, piatto tipico che ci caratterizza. Ma c'è a chi è andata senz'altro peggio com la Norvegia che si è vista rappresentata da un salmone o l'Ucraina da un filmato su Chernobyl, mentre le Isole Marshall sono state descritte come "il posto dove gli Stati Uniti svolgevano i test nucleari". Insomma, uno scivolone gratuito tanto che in men che non si dica sono arrivate le prime scuse: "Chiediamo scusa a questi paesi e ai nostri telespettatori", si legge in una nota diffusa.

Alla vigilia della cerimonia di apertura dei Giochi uno scandalo si era abbattuto su Kentaro Kobayashi. Il direttore della cerimonia era stato rimosso dall’incarico per aver pronunciato alcune battute sull’Olocausto risalenti a oltre vent’anni fa in occasione di un cabaret. Kobayashi aveva commentato lo sterminio di massa di 6 milioni di ebrei da parte dei nazisti in una sceneggiatura di un suo spettacolo nel 1998, dicendo "Giochiamo all’Olocausto".

Prima di lui a dover lasciare le Olimpiadi Keigo Oyamada, in arte Cornelius, compositore per la cerimonia di apertura che aveva ammesso di aver maltrattato bambini disabili quando era a scuola. E ancora, a marzo Hiroshi Sasaki, direttore creativo esecutivo per le cerimonie di Tokyo 2020, era stato costretto a dimettersi per aver suggerito al comico e icona della moda oversize Naomi Watanabe di vestirsi da maiale per impersonare il ruolo dell'"Olympig" (in inglese "pig" ha il significato di "maiale").

