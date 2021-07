Coronavirus, il bollettino del 26 luglio: 3.117 nuovi casi e 22 morti, salgono i ricoveri. Vaccino, effetto-Green Pass

26 luglio 2021 a

Diminuiscono i contagi ma non i decessi. Nella giornata del 26 luglio il bollettino registra 3.117 nuovi casi da coronavirus a fronte dei 4.743 della giornata precedente. Salgono invece a 22 i morti (ieri 9). Cifre che portano il totale dei contagiati da inizio pandemia a 4.320.530 e quello delle vittime a 127.971. Le persone guarite o dimesse sono oggi 1.114 (ieri 1.001). Di pari passo calano i test, tra molecolari e antigenici, effettuati nelle ultime 24 ore. I tamponi totali - fa sapere il ministero della Salute - sono stati 88.247, ovvero 88.406 in meno rispetto a ieri quando erano stati 176.653. In aumento invece il tasso di positività: 3,5 per cento, ieri al 2,7.

Rialzo anche per le degenze, dove i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +120 (ieri +52), per un totale di 1.512 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono +4 (ieri +6), portando il totale dei malati più gravi a 182, con 11 ingressi in rianimazione (ieri 16). Come ogni lunedì i contagi sono al minimo. Effetto dei pochi tamponi effettuati durante la domenica, ma anche del picco di vaccini.

La campagna vaccinale prosegue con oltre 65,3 milioni di dosi di vaccino somministrate. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 30,1 milioni (55,77 per cento della popolazione over 12). Conseguenza legata anche all'annuncio dell'obbligatorietà del Green pass. Dal 6 agosto la certificazione verde sarà necessaria per consumare seduti all'interno dei bar e dei ristoranti. Motivo, questo, che ha spinto tanti italiani a ricorrere al siero.

