Variante Delta, Fabrizio Pregliasco: "Si ammaleranno anche i vaccinati, la verità in questi scatoloni"

In studio a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 26 luglio, si parla del popolo no vax che ha manifestato nei giorni scorsi in piazza contro il Green pass e dell'aumento dei casi di coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore. Fabrizio Pregliasco, che è in collegamento si dice "molto stupito e dispiaciuto che ci siano queste minoranze" e dopo i vari assembramenti "ci aspettiamo più casi", più contagi, spiega il virologo. "La libertà che ci è stata ridata facilita la diffusione della variante Delta", sottolinea il professore. "Qualcosa bisogna fare, il vaccino non è uno scudo al 100 per cento, non è privo di rischi, comunque è una soluzione insieme ad altre". E aggiunge che "è efficace".

Detto questo, continua Pregliasco, "Ci saranno persone che si ammaleranno anche tra i vaccinati". Quindi fa notare un dettaglio dal suo ufficio: "Gli scatoloni che vedete qui intorno sono giusto per studi scientifici riguardanti i monoclonali che stiamo portando avanti anche noi, sperando che ci diano quest'ulteriore arma" per combattere la diffusione del coronavirus. Ergo, oltre al vaccino si va avanti anche sulla questione della cura dei pazienti malati di Covid.

Insomma, conclude Fabrizio Pregliasco, con il coronavirus, "non bisogna abbassare la guardia. Le manifestazioni in piazza facilitano la diffusione del virus". Fallita la persuasione sulla necessità di vaccinarsi non resta che l'obbligo?, chiede il conduttore. Risposta del virologo: "Spero non si debba arrivare all'obbligatorietà. Comunque stanno crescendo le vaccinazioni". E questo è una buona notizia.

