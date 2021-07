M5s, la consigliera Monica Amore: "Portala via dall'ospedale, è una cavia". I deliri sul vaccino

29 luglio 2021 a

Fanno discutere - anzi, provocano raccapriccio - alcune dichiarazioni della consigliera comunale di Torino del M5s, Monica Amore. Al centro delle polemiche alcune frasi choc che la consigliera ha scritto sui propri profili social. Negli scorsi mesi, la Amore ha inoltre scritto delle frasi antisemite sempre sui social, tanto da portare la Procura ad aprire un fascicolo nei suoi confronti. Ora, invece, a denunciare i contatti "molesti ed inopportuni" da parte della consigliera comunale è la famiglia di una donna sessantenne piemontese, che si trova al momento in ospedale dopo aver contratto il Covid. La notizia, riportata da il Tempo, è stata anche confermata dall'avvocato della famiglia, Gianluca Visca, il quale ha sottolineato la gravità delle affermazioni.

"Portatela via dall'ospedale perché i pazienti vengono usati come cavie", ha scritto la consigliera al figlio della donna in questione, che ha conosciuto la Amore durante una vacanza in Liguria. Il caso vuole che il figlio della sessantenne sia proprio un medico e - come riporta Cronaca Qui - lui stesso ha dichiarato di aver ricevuto più volte chiamate dalla pentastellata, in cui la consigliera lo invitava a salvare la madre, parlando di "terapia contro il Covid che sono dannose", oltre al fatto che dietro ai ricoveri si celerebbero in realtà "interessi economici".

Esasperato dalle frequenti telefonate della consigliera complottista, il figlio si è rivolto a un avvocato, in modo che "le molestie cessino". "Io per il momento non ho ricevuto nessuna diffida. Lei è una mia cara amica, come fosse una seconda madre, con cui mi sento tutti i giorni, anche dall'ospedale attraverso messaggi. Quando ho appreso la notizia sono rimasta sorpresa anche con il figlio ci siamo sentiti e non ho mai avuto problemi. Anzi. Ho un buon rapporto", ha commentato Amore, mettendosi subito sulla difensiva. Gli inquirenti analizzano ora eventuali ulteriori comunicazioni della consigliera, per avere un quadro più completo della questione.

