Coronavirus, bollettino 3 agosto: trend dei ricoveri pericoloso, prima regione in zona gialla?

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se il trend dei ricoveri sta iniziando ad assumere contorni un po’ preoccupanti, soprattutto per i non vaccinati, che sono praticamente gli unici che ancora finiscono in ospedale a causa del Covid. Il bollettino di oggi, martedì 3 agosto, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 4.845 contagiati, 3.615 guariti e 27 morti a fronte di 209.719 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,3 per cento (-1,5 rispetto a ieri).

Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è generalmente bassa ma non va sottovalutato l’aumento di nuovi ingressi che va avanti da diversi giorni. Oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è +126 (2.196 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è +9 (258) con 26 nuovi ingressi. Gli attualmente positivi sono saliti a 94.216 e presto sfonderanno nuovamente i 100mila, mentre i decessi sono arrivati a 128.115.

Nel frattempo prosegue la campagna di vaccinazione, che ha raggiunto quota 69.391.935 dosi somministrate in totale. Per quanto riguarda invece le singole Regioni, al momento i fari sono puntati sulla Sardegna, che rischia di tornare in zona gialla: colpa delle terapie intensiva progressivamente in aumento, vicine alla soglia critica del 10 per cento (era all’1 a metà luglio).

