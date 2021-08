Torino, 19enne mangia un tortellino e muore: era allergico ai crostacei

14 agosto 2021 a

E' bastato un solo tortellino ripieno di gamberetti a far morire un ragazzo di 19 anni: Lorenzo Maio è deceduto in ospedale a Torino a causa delle conseguenze di uno shock anafilattico. Il giovane, infatti, era allergico ai crostacei. La tragedia è avvenuta lo scorso sabato 31 luglio, mentre Lorenzo stava prestando servizio come cameriere durante un catering. A un certo punto avrebbe mangiato per errore un tortellino ripieno di gamberetti, non sapendo evidentemente cosa ci fosse all'interno della pasta.

Quando si è reso conto della situazione, il 19enne ha reagito sputando via il boccone. Purtroppo, però, non è bastato, perché una parte era stata già ingerita. Ed è stata proprio quella a provocare la violenta reazione allergica. Il 19enne ha cercato subito di correre ai ripari ed evitare una crisi respiratoria assumendo un farmaco specifico, che spesso portava con sé, il Ventolin. Ma neanche questo è servito a scongiurare il dramma: il suo collo ha cominciato a gonfiarsi e il respiro si è fatto sempre più affannoso. Il ragazzo, allora, dopo essere stato notato da un collega, è stato subito trasportato in auto al pronto soccorso dell'ospedale di Ciriè. Purtroppo, però, il suo cuore ha smesso di battere dopo soli dieci minuti di tragitto.

Arrivato in ospedale, il giovane era oramai in arresto cardiaco. Di lì il trasferimento d'urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino in condizioni critiche. Non era la prima volta che il ragazzo aveva delle reazioni allergiche. In tutti gli altri casi, però, si erano sempre attenuate con l'aiuto dei farmaci. Questa volta è andata diversamente: le condizioni di Lorenzo si sono aggravate nel corso della notte tra giovedì e venerdì scorsi, fino a causarne la morte.

