Belluno, "venite, c'è un ladro nella canna fumaria": ma quando la polizia arriva spunta ben altro

"Venite, c'è un ladro nella canna fumaria": una chiamata bizzarra quella che la polizia ha ricevuto dai proprietari di una casa del bellunese, allarmati da alcuni rumori sospetti. Gli agenti sono subito intervenuti, ma al loro arrivo, nella canna fumaria hanno trovato qualcosa di molto diverso da un ladro: ad attenderli c'era una civetta. Il salvataggio inedito è stato ripreso in un video, poi pubblicato sul profilo Facebook della polizia di Stato definito "friendly". Una pagina su cui vengono pubblicate tutte le curiosità relative al lavoro degli agenti di polizia.

"Credendo fosse un ladro, un cittadino del bellunese ci ha segnalato dei rumori provenienti dalla canna fumaria di casa. I poliziotti della questura di Belluno intervenuti sono stati invece sorpresi dagli occhioni di una piccola civetta che con delicatezza hanno liberato in volo", si legge sulla pagina Facebook delle forze dell'ordine.

A quanto pare, la civetta si sarebbe calata dal comignolo. E in questo modo avrebbe spaventato i proprietari di casa. Al momento del salvataggio, però, ha accolto l'agente che l'ha scoperta con due occhi grandi e vispi, forse anche un po' sorpresi e intimoriti. Nessun ladro, dunque, ma solo una piccolo animale rimesso subito in libertà. Tanti i commenti sotto al post. Qualcuno ha scritto: "Che dire l'ennesima dimostrazione che il lavoro della forze dell'ordine ha molte sorprese, in questo caso una coccolosa Civetta, bravi". Qualcun altro invece: "I rapaci sono utilissimi e meravigliosi! Grazie, ben fatto".

