Niente sesso per 12 anni, marito chiede il divorzio: costretto a pagare il mantenimento

21 agosto 2021 a

a

a

Aveva chiesto il divorzio dalla moglie perché in 12 anni le nozze non erano mai state consumate. Mai nessun rapporto sessuale tra i coniugi. D'ora in avanti però l'uomo sarà costretto a pagarle il mantenimento. I giudici, infatti, hanno deciso che la mancanza di sesso in un matrimonio non rappresenta un motivo sufficiente a dispensare il marito dall’assegno post-divorzio. Tra l'altro, la donna ha un reddito di gran lunga inferiore a quello del marito, che invece è benestante.

"Perché sta per divorziare da Alberto". Charlene di Monaco, gola profonda dalla famiglia: un epilogo molto sgradevole

L'ex moglie, infatti, lavora come insegnante e ha sempre contribuito alle spese della famiglia. Proprio questo aspetto sarebbe stato determinante per la decisione finale dei giudici, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore. La donna, poi, ha ammesso di non aver mai avuto un particolare trasporto nei confronti del marito. Ecco perché poi ha preferito non consumare mai il matrimonio.

Carlo e Diana, 30 anni dopo spunta la foto dietro al divorzio: quando è finita davvero la loro tragica relazione | Guarda

Il marito, allora, ha provato a far cadere la colpa sulla consorte, parlando di una convivenza diventata insopportabile da tutti i punti di vista. Ma la moglie ha comunque chiesto, oltre a un mantenimento molto elevato, anche un indennizzo di 300mila euro. Il giudice, alla fine, ha deciso per un assegno mensile pari a 1.250 euro senza un risarcimento danni. Oltre a questo solo la costituzione di un pegno di beni mobili fino a 12.500 euro.

Mistero a Montecarlo: perché Charlene non torna più dal Sudafrica? Dietro il problema all'orecchio, voci di divorzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.