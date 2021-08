Coronavirus, coppia di settantenni positivi e no vax in fuga dall'ospedale di Bologna. I medici chiamano i carabinieri

25 agosto 2021 a

a

a

Una coppia di settantenni positivi al Covid e non vaccinati sono scappati dall'ospedale di Bentivoglio, a Bologna. Marito e moglie si erano presentati al pronto soccorso ed erano in attesa di essere ricoverati quando ad un certo punto i medici non li hanno più trovati e hanno allertato i carabinieri. "Ma non sono abbandonati a se stessi, li seguiremo", dice a La Repubblica Bologna Grazia Pecorelli, direttrice di pronto soccorso ed emergenza territoriale dell’Ausl della città.

I due erano arrivati al pronto soccorso dell'ospedale dopo la richiesta di una radiografia del torace da parte del medico di famiglia. Entrambi, infatti, presentavano dei sintomi che facevano sospettare il coronavirus mentre loro erano conviti di avere semplicemente una bronchite.

Peccato che la coppia che orgogliosamente sosteneva di non essere vaccinata - "Non ne abbiamo bisogno" - fosse positiva al Covid. I medici per fargli fare il tampone hanno dovuto convincerli e dopo la visita il medico ha comunicato loro che era necessario il ricovero. Ma nell’attesa di trovare i posti letto la coppia è sparita. I carabinieri li hanno ritrovati a casa. "Si sono rifiutati di tornare in ospedale, dicendo che preferivano rimanere a casa pur essendo consapevoli dei rischi ai quali si esponevano", conclude Pecorelli, "noi abbiamo allertato il dipartimento di sanità pubblica e di cure primarie. Ora saranno seguiti dalle Usca, le squadre di medici e infermieri che vanno a domicilio dei pazienti".

