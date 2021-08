Giacomo Lionello, morto a 6 anni: ricoverato in 3 ospedali in 24 ore. "Gastroenterite", poi il dramma: ora indaga il Ministero

25 agosto 2021 a

La straziante storia di Giacomo Lionello sconvolge Porto Viro (Rovigo) e l'Italia. Il bimbo che avrebbe compiuto 6 anni a settembre è morto dopo un'agonia durata un giorno e mezzo e su cui grava il sospetto di una grave sottovalutazione da parte dei medici che lo hanno curato. Il piccolo infatti è stato ricoverato in tre ospedali in poco più di 24 ore, con una situazione clinica altalenante fino al tragico epilogo, lunedì mattina alle 7 nel reparto di Terapia intensiva della clinica pediatrica di Padova.

Prima tappa all'ospedale di Adria: Giacomo si era sentito male sabato notte, accusando vomito e dolori alla pancia. Diagnosi: gastroenterite e dimissioni con ritorno a casa. Qui la situazione peggiora e domenica pomeriggio viene trasportato all'ospedale di Chioggia, dove è colpito da tre arresti cardiaci in poche ore. Infine, la corsa disperata a Padova, centro di riferimento in Regione per la rianimazione pediatrica. All'alba di lunedì, la tragica notizia: fatale l'ultimo, devastante arresto cardiaco.

Ora su tutte e tre le strutture sanitarie il ministro Roberto Speranza ha annunciato una commissione di inchiesta, con i commissari inviati nei reparti che hanno cercato di curare Giacomo. "Saranno accertamenti super partes, per ricostruire il percorso, sentire gli operatori di tutti gli ospedali e valutare le cartelle cliniche - spiega il governatore Luca Zaia -. Davanti a una tragedia come questa, non potevamo fare altrimenti. Immagino che altre autorità apriranno un fascicolo".

