Satriano, Simona Cavallaro sbranata da un branco di cani in un'area picnic. La morte atroce che sconvolge l'Italia

27 agosto 2021 a

Una morte atroce, per certi versi inspiegabile. Simona Cavallaro, 20 anni, è stata sbranata da un branco di cani vicino a una zona per picnic nella zona della pineta di Monte Fiorino, a Satriano in provincia di Catanzaro. La tragedia ha sconvolto Soverato, la cittadina di origine della ragazza, figlia di gioiellieri, e tutta la Calabria. Simona stava trascorrendo qualche ora immersa nella natura con un amico quando durante una passeggiata è stata assalita da dei cani pastore. Il ragazzo è riuscito a mettersi in salvo riparandosi in un rudere vicino, mentre per la 20enne non c'è stato scampo.

L'area attrezzata era stata inaugurata nel 2003, ha un parco giochi ed è meta frequente di vacanzieri in fuga dalle più affollate mete turistiche balneari. Simona, studentessa universitaria, e l'amico erano soli nella radura, al momento dell'agguato del branco. Non è ancora del tutto chiara la dinamica. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, i due giovani dopo qualche centinaio di metri si sarebbero visti sbarrare la strada dai cani, molto feroci e forse affamati.

Nel tentativo di fuga, la prima ad essere raggiunta è stata proprio Simona. atterrata e trascinata. L'amico è invece riuscito a liberarsi dagli animali e si è difeso salendo su un muretto e colpendo i cani con un bastone. Contemporaneamente, ha chiamato i soccorsi con il suo telefonino ma per Simona era troppo tardi. Al loro arrivo, carabinieri e 118 hanno potuto solo constatarne la morte per dissanguamento.

