Bibione, scivola tra gli scogli e rimane incastrata con la testa: scena agghiacciante davanti ai vigili del fuoco

Al faro di Bibione (Venezia) una squadra di vigili del fuoco ed altri soccorritori è stata impegnata in un intervento di oltre due ore per liberare una ragazza intrappolata tra due grosse pietre sul frangiflutti. La giovane donna ha perso l'equilibrio mentre camminava sugli scogli ed è caduta cercando di raccogliere gli auricolari, rimanendo incastrata a testa in giù in mezzo a due massi. I soccorsi, compresi i sommozzatori, trasportati dall'elicottero sul posto, sono stati allertati poco prima delle 14.30 e, viste le circostanze, è stato chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri arrivati da Lignano Sabbiadoro e Venezia hanno lavorato a lungo, assistiti anche dal personale sanitario del 118, per liberare la donna senza procurarle ulteriori ferite o traumi. Una volta liberata, la ragazza è stata affidata alle cure del 118 e trasportata al pronto soccorso per accertamenti.

I pompieri sono arrivati da Lignano Sabbiadoro e da Venezia. Insieme al personale dei sommozzatori, imbarcati sull’elicottero Drago 81 del Reparto Volo di Venezia, hanno lavorato circa due ore per liberare la ragazza, rimasta incastrata con la testa. La giovane è stata assistita, poi, dal personale medico del Suem. È stata portata in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Lunghe e delicate le operazioni per liberarla.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava camminando sulla scogliera, quando ha perso l’equilibrio, finendo per cadere a testa in giù in mezzo a due massi. L’incidente è avvenuto quasi sulla punta del pennello di rocce. Non è chiara la dinamica di quanto è accaduto, sta di fatto che la testa della ragazza è rimasta incastrata tra i due scogli.

