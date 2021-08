Milano, arrestato il titolare di una pizzeria. Altroché sale, cosa metteva sulla margherita

31 agosto 2021 a

a

a

Al posto del sale, sulla pizza metteva la cocaina. La scoperta dei carabinieri ha portato all'arresto del titolare di una pizzeria d'asporto a Giussano, vicino a Milano, per spaccio di sostanze stupefacenti. In pratica l'uomo, di 38 anni, cittadino egiziano con precedenti per droga, nel barattolo del sale del suo locale custodiva dosi di cocaina che consegnava ai clienti insieme alla pizza.

Pasta ritirata dai supermercati: contiene una sostanza tossica, il marchio da evitare | Guarda

I carabinieri lo hanno scoperto dopo aver fermato nel tardo pomeriggio di domenica 29 agosto per un controllo un suo cliente che usciva dal locale con un atteggiamento sospetto. Infatti, aveva appena acquistato una margherita farcita di una bustina di polvere bianca. Insomma, il pizzaiolo, in realtà, era uno spacciatore anche molto fantasioso. con fare sospetto dall'attività: addosso nascondeva una dose di cocaina ed è scattata la perquisizione anche dentro l'esercizio.

Gelati ritirati dai supermercati, grave rischio per la salute: i due marchi da evitare | Guarda

Sono oltre una cinquantina le dosi sequestrate dai militari al termine della perquisizione del locale, nascoste in vari barattoli teoricamente destinati agli ingredienti per la pizza. Per i suoi clienti il pizzaiolo aveva attivato linea e codice per gli ordini "speciali". Nella pizzeria sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, due telefoni cellulari utilizzati con tutta probabilità per l’attività di spaccio, circa 700 euro in contanti ritenuti provento dell’attività illecita.

Sushi? Non proprio. La scoperta horror al ristorante giapponese: ecco cosa ti davano da mangiare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.