Variante Delta, "i numeri peggiorano": ecco le due regioni a un passo dalla zona gialla

Da lunedì prossimo altre due Regioni potrebbero essere costrette a raggiungere la Sicilia in zona gialla. Settembre è arrivato e con esso i primi conti da pagare per vacanze estive spesso caratterizzato dallo scarso o nullo rispetto delle regole anti-Covid. La decisione sarà presa venerdì 3 settembre dal ministro Roberto Speranza, che ha nel mirino due Regioni considerate “sorvegliate speciali”, senza tralasciare altre che hanno numeri in salita ma non ancora preoccupanti.

A rischiare maggiormente sono infatti la Sardegna e la Calabria. Il decreto attualmente in vigore prevede il ritorno in zona gialla in base a tre parametri fondamentali: l’incidenza settimanale dei nuovi casi (se maggiore a 50 ogni 100mila abitanti), i posti letto occupati in reparti Covid (soglia critica al 15%) e quelli occupati in terapia intensiva (soglia critica al 10%). Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, la Sardegna ha già sforato tutti i parametri tranne quello dei reparti Covid (14%): il bollettino di venerdì sarà quindi decisivo per decretarne il passaggio in zona gialla.

Lo stesso vale per la Calabria, che negli ultimi giorni ha fatto registrare dati preoccupanti: i posti letto occupati in area medica sono saliti al 17%, mentre quelli in intensiva al 9%. Chissà che qualche indicazione in questo senso non possa arrivare da Mario Draghi, che parlerà intorno alle 16 di oggi, giovedì 2 settembre. Di sicuro verrà affrontato il tema della situazione epidemiologica, che con la ripresa delle attività lavorative e scolastiche rischia di peggiorare nuovamente.

