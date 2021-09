Incendio a Milano, "Oh mio Dio": i residenti entrano nel palazzo andato a fuoco, ecco cosa trovano dentro

02 settembre 2021 a

Pareti annerite, scale buie e pavimento allagato: questo ciò che hanno visto gli ex inquilini del grattacielo di via Antonini a Milano, andato a fuoco domenica scorsa. Una residente del primo piano ha mostrato, con un video girato in prima persona, i terribili istanti del suo rientro in casa insieme a una squadra dei vigili del fuoco. Finora, infatti, solo gli abitanti dei primi due piani del palazzo hanno avuto il permesso di salire e verificare i danni all'interno di quelle che erano le loro case.

Nel filmato della donna non si sente nulla se non frasi che lasciano trasparire enorme incredulità: "Oh mio Dio, Santa Madonna". Nel frattempo Mahmood, che abitava nel palazzo andato a fuoco, ha spiegato: "Per molti dei miei vicini sarà più dura ricominciare, non tutti possono ricostruire una vita in pochi giorni e riavere ciò che avevano prima. Molte persone e molte famiglie hanno necessità di aiuto". Di qui l'appello: "Spero veramente che questa situazione non venga dimenticata in pochi giorni e che si faccia quanto possibile per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno".

Per quanto riguarda i motivi che avrebbero portato al drammatico incendio, stando alle prime analisi, è stato accertato che a propagare con grandissima rapidità il rogo è stato un "effetto camino" dovuto allo spazio di aria che stava tra il "cappotto termico" di rivestimento esterno e la struttura principale dell'edificio. Allo stesso tempo, i pannelli del rivestimento sono andati a fuoco velocemente bruciando - a detta degli inquirenti - "come cartone".

Qui il video del rientro

