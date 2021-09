Bolzano, "me lo ha chiesto Satana": abusi sessuali della madre sulle figlie di 10 e 12 anni, l'orrore sconvolge la città

04 settembre 2021 a

Abusi e violenze sessuali sulle figlie di 10 e 12 anni: una donna di circa 40 anni, residente nella provincia di Bolzano, è stata accusata di riti satanici nei confronti delle bambine. A far emergere la drammatica storia sono stati alcuni amici della famiglia altoatesina, dopo essere venuti a conoscenza di strane pratiche a cui le piccole venivano sottoposte in una chiesetta della zona.

Gli amici di famiglia, impressionati dalla gravità dei racconti, hanno subito deciso di esporsi chiedendo spiegazioni alla donna su quanto stava accadendo. La mamma non solo non avrebbe avuto problemi ad ammettere i suoi abusi ma si sarebbe addirittura giustificata spiegando di aver compiuto quei riti solo perché "me lo ha chiesto Satana". Le sue due figlie, insomma, sarebbero state violentate sessualmente per volere del diavolo. Di fronte al gip in tribunale, però, la donna si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Grazie al coraggio di chi ha voluto fare luce sulla vicenda, adesso l'incubo per le due bambine è finalmente finito. Per quanto riguarda i risvolti legali, invece, inizialmente le due minori erano state affidate al padre ma successivamente sono state trasferite in una struttura protetta. Alla madre, che dovrà rispondere di violenza sessuale sulle figlie "per ordine di Satana", è stato vietato l'avvicinamento alle piccole.

