Di Martedì, Barbara Gallavotti-choc: "Addio immunità di gregge", la nuova variante che ci condanna?

“Il 30 agosto l’Oms ha aggiunto alla lista la variante Mu”. Così la biologa Barbara Gallavotti è intervenuta a DiMartedì, la trasmissione di Giovanni Floris tornata in onda su La7. “Ha una mutazione - ha spiegato - che si trova anche nella variante Alfa, ex inglese, che potrebbe aiutarla a infettare con più efficacia le cellule. È un sorvegliato speciale” che per ora è stato classificato come “variante di interesse”. Ciò significa che la Mu presenta una serie di mutazioni già osservate in altre varianti che hanno dimostrato una certa resistenza agli anticorpi e maggiore trasmissibilità.

Inoltre la Gallavotti ha evidenziato che “il fatto che la variante Delta possa infettare anche i vaccinati, vuol dire che per il momento dobbiamo rinunciare all’immunità di gregge”. Ma allo stesso tempo diventa ancora più importante essere vaccinati: non dà la certezza di evitare il contagio, ma respinge la malattia e la morte ad altissima percentuale. Cosa che invece non si può dire per i non vaccinati: basti pensare che in Gran Bretagna hanno stimato almeno 90mila morti evitate grazie al vaccino, senza il quale la variante Delta avrebbe fatto una strage.

E sorprende che nella stessa trasmissione in cui è intervenuta la Gallavotti, Marco Travaglio si dimostri ignorante in materia. Il direttore del Fatto ha posto l’accento sui 71 morti di ieri (dei quali tra l’altro 21 erano pregressi, provenienti dalla solita Sicilia che pasticcia con i dati), che sono di più di quelli dell’anno scorso allo stesso punto. Ci sono però differenze enormi: innanzitutto la scorsa estate è stata figlia di un lockdown durissimo che aveva quasi azzerato il virus; si è visto da ottobre in poi il disastro a cui siamo andati incontro. Inoltre adesso c’è la variante Delta: se non avessimo oltre il 70% di immunizzati, a questo punto staremmo parlando di centinaia di morti al giorno. In più i decessi attuali sono quasi esclusivamente collegati a persone non vaccinate: Questi sono fatti, non opinioni: Travaglio faccia la persona seria, anziché citare i dati a caso e a uso e consumo della sua linea…

