Albenga, gioca un euro? Ecco quanto ha vinto: in tabaccheria si scatena il delirio, poi è mistero

Gioca un euro e vince un milione: una storia che ha dell'incredibile quella che arriva da Albenga, in provincia di Savona. La schedina fortunata del "Million day" è stata acquistata in una ricevitoria-tabaccheria della stazione venerdì scorso. Tuttavia, non si sa ancora chi sia il milionario, forse un pendolare o un residente o - perché no - un turista appena arrivato in città per godersi gli ultimi giorni di ferie. Chi può dirlo.

La caccia al vincitore è appena iniziata. A tal proposito il titolare della tabaccheria, Fabio Siri, ha detto: "Il vincitore? Impossibile saperlo. Nella mia rivendita entrano pendolari che prendono o scendono dal treno, ma anche tanti albenganesi e nell'ultimo periodo pure turisti". Poi, però, si è detto anche contento per quanto successo: "Sono emozionato. Spero che il milione vada a qualcuno che sappia usare bene quei soldi. E spero che si tratta di una persona che ha bisogno di soldi". Il proprietario della storica ricevitoria di Albenga ovviamente non riceverà nulla dalla vincita, a meno che il fortunato giocatore non decida di fargli un regalo.

Il biglietto che poi si è rivelato quello vincente è stata giocato nell'estrazione del 3 settembre scorso e Lottomatica ha confermato la super vincita a Fabio Siri ieri mattina. Con un solo euro, il giocatore del "Million Day" ha indovinato 5 dei 55 numeri estratti e ora incasserà il super premio da 1 milione di euro.

