Napoli, resti umani in una borsa: "A chi appartengono", la più macabra delle scoperte

Una scoperta a dir poco inquietante sarebbe stata fatta nel quartiere Pianura, alla periferia occidentale di Napoli. Il condizionale è d’obbligo perché gli accertamenti da parte dei militari sono ancora in corso. Già nel pomeriggio si era diffusa la voce di un ritrovamento di resti umani, che apparterebbero ad una donna.

I Carabinieri del reparto scientifico sono al lavoro nel quartiere Pianura per esaminare il contenuto di una borsa, dentro la quale potrebbero appunto esserci i resti di una donna. Tale borsone si trova sul ciglio della strada che collega Pianura con Marano, sulla collina dei Camaldoli: il ritrovamento è stato effettuato vicino a un muretto. Secondo quanto appreso, mentre sono in corso gli accertamenti da parte dei militari, una persona viene sentita in queste ore dalle forze dell’ordine.

È però troppo presto per avanzare qualsiasi tipo di ipotesi. Innanzitutto si aspetta conferma che il borsone contenga effettivamente resti umani, presumibilmente appartenenti a una donna. Intanto però il Corriere della Sera riporta una primissima notizia non ufficiale: un uomo del quartiere avrebbe assassinato sua madre facendone a pezzi il corpo e subito dopo sarebbe sceso in strada a raccontarlo ai passanti. Uno scenario davvero inquietante, ma si aspettano conferme da parte dei carabinieri.

