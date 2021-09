Meteo, addio estate. Arriva il "vortice ciclonico": temporali e alluvioni in tempo record, le regioni a grosso rischio

11 settembre 2021 a

a

a

Addio definitivo all'estate. Dalla prossima settimana la situazione precipiterà. Si inizia martedì 14 settembre con l'arrivo di una forte perturbazione atlantica che porterà con sé piogge e temperature più basse in tutta Italia. A essere interessate maggiormente le regioni del Nordovest, che assisteranno a piogge intense già durante il pomeriggio/sera, in particolare su Liguria e Piemonte. Sarà però il giorno dopo, mercoledì 15 settembre, che il maltempo prenderà di mira tutto lo Stivale.

Meteo, weekend di maltempo poi "l'estate settembrina": picco di temperature, dove si suderà di nuovo

Il vortice ciclonico, in discesa dal Nord Atlantico, causerà celle temporalesche con conseguenza grandi piogge e alluvioni in breve tempo. Massima attenzione - secondo soprattutto su Liguria, Alpi e Prealpi lombarde e piemontesi. Nei giorni che seguono - scrive 3B Meteo - assisteremo a un meteo simile. In particolare giovedì 16 settembre il cielo sarà coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle Alpi centrali,

Meteo, alluvioni lampo: bombe d'acqua e domenica di paura, ecco le zone a rischio

Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Piogge di forte intensità invece sulle Alpi occidentali. Non va meglio sul dorso laziale e al Centro Italia. Mentre al Sud ci saranno nubi sparse con ampie schiarite. Infine a essere maggiormente colpito venerdì 17 settembre sarà a Sud sul Tirreno che vedrà piogge di forte intensità sulla dorsale campana.

Meteo, l'ora dei vortici ciclonici: estate settembrina cancellata, dove colpiscono le bombe d'acqua

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.