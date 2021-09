Pantelleria, tromba d'aria devastante: auto travolte, morti e feriti. Soccorsi ancora impossibili per le condizioni meteo

10 settembre 2021 a

Una devastante tromba d'aria si è abbattuta su Pantelleria intorno alle 19.30, provocando morti, feriti e ingenti danni alle case. Il bilancio parla al momento di due vittime e almeno nove persone ferite. La tromba d'aria ha investito in pieno almeno dieci auto, causando i danni maggiori in contrada Campobello. "È stata certamente una tromba d’aria che ha coinvolto case e anche diversi mezzi. Sono in corso le ricerche. Stiamo ancora valutando quello che è successo", ha spiegato il sindaco Vincenzo Campo, mentre la Protezione civile siciliana parla di "quattro feriti gravi". I testimoni parlano di scene di devastazione e scenario "apocalittico". Ancora da chiarire in parte la dinamica: pare certo comunque che le vittime e i feriti siano tutti automobilisti colti alla sprovvista dall'improvvisa raffica di vento, definita "violenta come un uragano". I passeggeri sarebbero stati addirittura sbalzati fuori dai mezzi per la violenza della tromba d'aria.



A causa del maltempo non sono ancora riusciti a intervenire i soccorsi del 118 da Lampedusa e l'elisoccorso. Le condizione climatiche infatti sono ancora proibitive: su tutta la Sicilia si è abbattuta una ondata di pioggia e vento, non a caso il dipartimento della Protezione civile aveva già diffuso una allerta meteo per la giornata di sabato 11 settembre. Purtroppo per gli abitanti di Pantelleria, la tromba d'aria ha colpito con diverse ore di anticipo.

