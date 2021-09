Pantelleria, cosa c'è dietro la tromba d'aria devastante. L'esperto: "Chi è a rischio", bomba climatica sull'Italia

11 settembre 2021 a

La tromba d'aria di Pantelleria ha provocato un bilancio è di due morti e nove feriti, di cui quattro in gravi condizioni. Potrebbe, dunque, essere provvisorio. A perdere la vita sono stati due abitanti dell'Isola: Giovanni Errera, di 47 anni, vigile del fuoco, e un pensionato di 86 anni, Francesco Valenza. "Su tutta la Sicilia si è abbattuta un'ondata di maltempo e il dipartimento della Protezione civile aveva diffuso una allerta meteo arancione, con un peggioramento previsto per la zona nord orientale, ma nulla lasciava prevedere un evento del genere", sottolinea il Corriere della Sera.

"Sono vicino alle famiglie delle vittime. La tromba d'aria che è si abbattuta su Pantelleria ha purtroppo provocato due morti, diversi feriti e moltissimi danni. Prego Iddio che il bilancio non si aggravi e sono vicino alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari. Siamo in costante contatto con il direttore della Protezione civile regionale, che si è già attivata", ha detto il governatore della Sicilia, Nello Musumeci.

Sulla tragedia di Pantelleria la parola è all'esperto. "Non basta un forte temporale", spiega Mario Miglietta, dirigente di ricerca dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima (Cnr-Isac) e autore di uno studio su questi fenomeni in Italia su International Journal of Climatology. "Servono venti che cambiano direzione e intensità tra quota e suolo. Questo innesca il moto rotatorio. In Sicilia ci sono stati eventi molto intensi, anche se Pantelleria non è tra le zone dove di frequente si verificano episodi. Ma se aumenta la temperatura del mare, di certo c'è anche più energia disponibile. Prevenirle? È difficile, ma si possono identificare aree di rischio", afferma in una intervista al Corriere della Sera.

