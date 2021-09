Coronavirus, morta Mirella Galdacci. Choc a Pistola: chi l'aveva contagiata in ospedale

13 settembre 2021 a

Ricoverata per una frattura al femore, Mirella Galdacci è morta di coronavirus. È accaduto all'ospedale di Pistoia, dove la donna ha contratto il Covid-19 da un'infermiera non vaccinata. Come lei altri quattro pazienti del San Jacopo di Pistoia hanno dovuto fare i conti con la scelta dell'operatore sanitario. A raccontare l'accaduto il figlio, Fabrizio Natalini: "La mia vecchina – scrive su Facebook in riferimento alla mamma – era stata contagiata proprio in ospedale, dove invece doveva essere protetta. La polmonite, anche se vaccinata, arriva. Il suo organismo, il suo cuore di novantenne erano troppo sotto pressione".

E ancora: "Insufficienza respiratoria, ossigeno e solitudine in quel lettino nel reparto di isolamento. Le cose peggiorano ogni giorno. Io mi prendo la croce da solo e mi tengo per me i bollettini quotidiani: dicevo che era stabile, ma sapevo che non era così". L'ultimo saluto è stato 20 giorni dopo il suo ricovero, il 5 settembre. "Fatela finita: scendete dal piedistallo - tuona Fabrizio contro tutti coloro che non vogliono vaccinarsi - venite a camminare con noi umani. Basta con le false verità: che non fa nulla, che i vaccini non servono, che è tutto un gioco di interessi. Basta".

Altro sfogo arriva poi anche dalla nuora: "Nonostante fosse vaccinata da marzo con due dosi di Pfizer si trovava in condizioni particolarmente fragili, visto che era una persona anziana ed era stata appena operata - spiega -. Non sappiamo con certezza quale sia stata la causa della morte perché i medici non si sono espressi e noi non abbiamo ancora avuto la forza di approfondire, ma non è assolutamente tollerabile il contagio all'interno dell'ospedale".

