Presente, la raccolta di poesie di Emilio Russo. "Personale e politico, le diverse sfaccettature dell'intellettuale comasco"

È stata presentata alla Camera “Presente”, la raccolta di poesie di Emilio Russo. Il volume pubblicato postumo (Ex Cogita, 77 pag, 13 euro) riassume, come sottolineato dalla professoressa Giuliana Nuvoli, docente di letteratura italiana alla Statale di Milano, “le diverse sfaccettature e aspetti” della vita dell’intellettuale comasco, sempre a cavallo “tra il personale e il politico”.

Un’opera dal sapore antologico che riassume le diverse forme di amore - per la famiglia, per gli studenti, per gli ideali - e di impegno, sia politico che civile, che hanno caratterizzato la sua vita. Un’opera trasversale, così come il suo autore, che nei lunghi anni di impegno politico ha saputo dialogare e confrontarsi con tutte le diverse anime della sinistra italiana, come ricordato nel suo saluto da Mauro Guerra, presidente di Anci Lombardia.

Un’opera che è un dono, come sottolineato da Simone Oggioni, responsabile Cultura di Articolo1, ai tanti amici che lo hanno conosciuto e che oggi lo hanno ricordato.

Alla presentazione del volume hanno partecipato, oltre all’editore Luciana Bianciardi, con cui Russo aveva già pubblicato i romanzi “La pace imprudente” (2015), e “Avvinta come l’edera” (2019), i deputati Chiara Braga, responsabile per la transizione ecologica della segreteria nazionale del Pd, Federico Fornaro e il coordinatore di Articolo Uno, Arturo Scotto.

