Meteo, non solo Malpensa: "Bomba d'acqua imminente", le aree a rischio allagamento

Clima impazzito. E le conseguenze le abbiamo viste anche nella serata di ieri, giovedì 16 settembre, a Milano e hinterland: Malpensa, l'aeroporto tra la città e Varese, completamente allagato, voli fermi per due ore, automobilisti salvati dai vigili del fuoco che percorrevano in canotto le strade adiacenti all'aeroporto.

Allerta meteo, insomma. Anche per oggi, venerdì 17 settembre. Infatti la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla su 11 regioni, Lazio, Marche, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, parte di Campania e Molise, settori dell’Abruzzo e della Toscana, parte di Liguria, gran parte della Lombardia, per la presenza di forti rovesci.

Nel dettaglio la giornata di oggi sarà caratterizzata da una generale nuvolosità e da rovesci che interesseranno al mattino Liguria di Levante, regioni centrali tirreniche, Marche, Campania e al Nord-Est. Nel pomeriggio le perturbazioni e le bombe d'acqua potrebbero estendersi sull'arco alpino centro-occidentale; in miglioramento, al contrario, la situazione su Liguria e alto Adriatico. Infine al Nord Ovest e nell'estremo Sud è previsto sole.

Per quel che concerne il pericolo di temporali e bombe d'acqua, l'allarme diramato dalla protezione civile dovrebbe restare critico soltanto per oggi: nel weekend, al contrario delle iniziali previsioni, dovrebbe tornare bel tempo nella maggior parte delle regioni. Le nubi si sposteranno al Sud. Nel corso della giornata di sabato possibili precipitazioni al Nord-Ovest, in Trentino, Veneto occidentale, Emilia e Toscana; fenomeni più sporadici non esclusi nelle zone interne del Centro e della Sardegna, e sulla Puglia settentrionale.

