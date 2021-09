Coronavirus, a Torino genitori positivi portano i figli a scuola: conseguenze disastrose

17 settembre 2021 a

I focolai di Coronavirus sono dietro l'angolo, soprattutto nei dintorni delle scuole. A Torino dei genitori si sono presentati ad accompagnare a lezione i loro due figli, pur essendo obbligati a restare a casa in quarantena in attesa del risultato del tampone fatto 48 ore prima. Risultato: tutti i compagni di classe dei bambini sono stati messi in isolamento e ora saranno obbligati alla Dad, la didattica a distanza, ad appena un giorno dall'inizio delle lezioni in quanto poi il nucleo familiare è risultato positivo al test.

I bimbi frequentano due classi differenti dello stesso Istituto, la scuola paritaria bilingue Saint Denis School, e sono entrambi alle elementari. I genitori hanno deciso di mandarli comunque a scuola, non rispettando le prescrizioni dell'Asl che impongono la quarantena e per questo motivo sono stati segnalati in Procura per comportamento irresponsabile. Definire l'atto di mamma e papà "imprudente è riduttivo", ha commentato la dirigente scolastica Gabriella Ghione.

L'inizio della scuola ha portato con sé, come purtroppo era ampiamente prevedibile, un aumento dei casi sospetti e delle quarantene. Le due classi del Saint Denis, infatti, si aggiungono al altre sette classi finite in isolamento nel solo capoluogo piemontese. Fortunatamente le lezioni in didattica a distanza non hanno fatto registrare disservizi o ripercussioni. Anche a questo, purtroppo, è servita l'esperienza della Dad maturata nella seconda parte dell'annata scolastica 2019-20 e per lunghissimi mesi in quella 2020-21.

