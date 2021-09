Coronavirus, bollettino 19 settembre: contagi e morti in calo, la Sicilia al primo posto per numero di casi

19 settembre 2021 a

Sono 3.838 i nuovi casi Covid e 26 i morti nelle ultime 24 ore in Italia, stando al bollettino diramato dal ministero della Salute. Numeri in lieve calo rispetto a ieri, quando invece erano stati registrati 4.578 positivi e 51 decessi. Leggermente in salita solo il tasso di positività che passa da 1,3% a 1,4%. Per quanto riguarda gli ospedali, invece, sono 530 in totale i ricoverati in terapia intensiva, undici in più rispetto alla giornata precedente, mentre i ricoverati con sintomi sono 3.929 in totale.

La regione con il maggior numero di casi giornalieri è la Sicilia con 538 nuovi positivi, seguita dalla Toscana (+418), il Veneto (+364), la Campania (+362), la Lombardia (+348) e l'Emilia Romagna (+343). In ogni caso, mentre a livello politico si continua a parlare del super greenpass, dell'obbligo vaccinale e della terza dose, dal fronte sanitario invece giungono dati confortanti.

Dal bollettino della sorveglianza integrata pubblicato dall'Istituto superiore di sanità, infatti, risulta in diminuzione l'incidenza settimanale dei nuovi casi positivi, che passa dai 64 ogni 100mila abitanti della settimana dal 30 agosto al 5 settembre ai 54 ogni 100mila abitanti nella settimana dal 6 settembre al 12, con meno casi in tutte le fasce d'età.

