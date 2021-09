Treviso, Rosanna Savi muore in auto sul sedile accanto al marito: una fine sconvolgente

25 settembre 2021 a

È morta sotto gli occhi del marito, colpita da un improvviso malore. È accaduto mentre la donna era in auto alla cui guida si trovava il coniuge. Inutile ogni tentativo di rianimazione per Rosanna Savi, 49 anni, che soffriva di una patologia cardiaca. La tragedia è accaduta venerdì 24 settembre nel pomeriggio, poco prima delle 16, nel trevigiano. Il conducente si è accorto che qualcosa non andava bene e ha subito accostato l'auto.

Appena colta dal malore in auto il marito ha subito accostato l'auto e prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo sul posto del Suem 118 che però, nonostante i tentativi di rianimare la donna, ha poi dovuto constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche una pattuglia della polizia per tutti i rilievi di rito.

