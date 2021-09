Padova, a 88 anni uccide la figlia nel giorno del compleanno e poi si toglie la vita

17 settembre 2021 a

Tragedia nel Padovano. Un uomo di 88 anni ha ucciso la figlia 60enne nel giorno del suo compleanno, in una casa a Sarmeola di Rubano, e poi si è tolto la vita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’omicidio-suicidio si è consumato al termine di un litigio tra i due. La donna avrebbe cercato di fuggire, ma il padre l'avrebbe rincorsa e quindi uccisa sparando alcuni colpi di pistola. Poi si è suicidato.

Entrambi i cadaveri sono stati trovati sulla strada da alcuni parenti che stavano andando nella casa per festeggiare il compleanno della donna. Dorjana Cerqueni abitava con il marito, l’imprenditore Galdino Nicoletti. La coppia possedeva un mobilificio la cui sede era poco distante dalla stessa abitazion. Sembra che tra padre e figlia ci fossero stati in passato alcuni dissapori. Da quello che hanno potuto ricostruire i carabinieri, l’uomo prima ha sparato contro la figlia e poi ha rivolto l’arma contro il petto e si è ucciso nel momento in cui il rumore del primo sparo aveva richiamato all’esterno il figlio della donna, Paolo, che era in casa.

Il secondo figlio, Michele, è un medico e in questi giorni è in vacanza in Sardegna, da dove sta cercando di rientrare. Paolo Nicoletti ha chiamato il 118, che ha subito allertato l’elisoccorso. Ma l’uomo e la donna sono morti subito a causa dei proiettili e l’elicottero non è mai atterrato.

