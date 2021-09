Laura Ziliani, intercettazione-choc di Mirto a Storie Italiane: "Fatevi beccare in strada così", l'ordine alle sorelle

27 settembre 2021 a

a

a

Si parla anche del caso dell'omicidio di Laura Ziliani da Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai uno nella puntata del 27 settembre. La regia ad un certo punto manda in onda le intercettazioni dell'inchiesta sul delitto della vigilessa che ha portato all'arresto di tre persone, le figlie Silvia e Paola e il fidanzato di una delle due Mirto Milani, che aveva una relazione anche con l'altra.

"Cos'hanno fatto col cadavere, per settimane". Laura Ziliani, un sospetto agghiacciante: l'ultima orribile accusa contro le figlie e Mirto

La donna era un "ostacolo" al raggiungimento dei loro obiettivi economici. L'ex vigilessa è stata drogata e con ogni probabilità è stata soffocata nel sonno con un cuscino. Il "trio criminale" - così sono stati definiti i tre - avrebbero messo in atto un piano diabolico e criminale per ottenere l'eredità.

Secondo gli esperti presenti in studio, dalle intercettazioni mandate in onda emerge il profilo di un manipolatore, Mirto, che suggeriva alle due sorelle di "farsi vedere in giro per le strade di Temù e di mostrarsi preoccupate". Sarebbe stato Milani dopo la morte della Ziliani a gestire gli affari di famiglia.

Laura Ziliani, i torbidi segreti sessuali. "Tradimenti e scambi di coppia", cosa emerge dai telefonini delle figlie

C'è anche l'intercettazione della telefonata in cui Silvia denuncia la scomparsa della donna, mentre la deposizione rilasciata è fin troppo carica di dettagli e lascia pensare alla premeditazione. "Sembra un copione, dettagli inventati di sana pianta", sottolinea la conduttrice.

Laura Ziliani, "non solo soffocata". Come l'hanno uccisa Mirto e le due figlie: il più orribile dei sospetti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.