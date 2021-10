Ecco chi era l'uomo che pilotava l'aereo schiantato a Milano che ha provocato 8 morti

03 ottobre 2021 a

C'è anche un imprenditore italiano, il 33enne Filippo Nascimbene, tra le vittime dell'incidente avvenuto a San Donato Milanese, dove un piccolo aereo si è schiantato contro un edificio in ristrutturazione. L'uomo era sul velivolo con la moglie, il figlio piccolo e la suocera, che sono invece di nazionalità francese. Intanto si è scoperto che ai comandi c’era Dan Petrescu, 68enne rumeno magnate del settore immobiliare. A riferirlo è la stampa rumena.

Dan Petrescu aveva la doppia cittadinanza tedesca e romena, ed era uno dei principali investitori nel settore immobiliare del suo Paese. Tra le vittime c'è anche suo figlio di 30 anni, Dan Stefan Petrescu nato a Monaco di Baviera e anche lui con doppia cittadinanza, e sua moglie, di 65 anni, nata in Romania con cittadinanza francese.

Petrescu è proprietario di una grande quantità di edifici che ha ceduto negli anni a grandi catene commerciali, come gli ipermercati Metro e Real. Partner di Ion Tiriac, il suo patrimonio è stimato attorno ai 3 miliardi di euro, cosa che lo rende tra gli uomini più ricchi della Romania, Paese dove è tornato dopo il 1989 dopo aver trascorso molti anni in Germania per sfuggire dal regime di Nicolae Ceausescu. Petrescu stava andando con la sua famiglia Olbia, dove possiede una villa e dove ad attenderlo c'era la madre, di 98 anni. L'aereo era stato acquistato nel 2015 da Petrescu insieme a Vova Cohn, ex azionista della squadra di calcio della Dinamo Bucarest.

