Clima impazzito a Roma, in piena notte la tempesta di fulmini terrorizza la città: qualcosa di mai visto prima

Come previsto il maltempo che ha colpito la Liguria si è spostato più al Sud, a Roma. La Capitale nella notte del 4 ottobre si è svegliata improvvisamente alle 2 di notte, quando un temporale si è abbattuto illuminando tutta la città. A immortalare il fenomeno è stato un utente di Instagram, che ha condiviso il filmato lasciando il web a bocca aperta. Il maltempo era già atteso nell'intero Lazio, dove il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla.

Oltre ai temporali la Regione ha dovuto fare i conti con un abbassamento delle temperature, scese fino a a +14°C. Il meteo ha causato parecchio disagi: i vigili urbani hanno ricevuto segnalazioni dai cittadini e sono intervenuti per mettere in sicurezza le strade, con il supporto di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Si sono registrati rami e alberi caduti, ma anche strade allagate dalla pioggia incessante.

Per non parlare poi del guasto alla cabina dei cavi alla stazione di Torricola, nel Comune di Roma. Un fulmine l'ha colpita durante il forte temporale delle scorse ore e si è incendiata, bloccando la circolazione dei convogli sulle linee ferroviarie Roma-Napoli (via Formia) e Roma-Nettuno.

