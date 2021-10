Lecce, rissa al matrimonio: "Molestie sessuali", chi ci ha provato con la sposa

09 ottobre 2021 a

Che sia stato un giorno speciale nessuno ha dubbi. In Puglia, a Specchia (Lecce), il matrimonio si è trasformato in una vera e propria rissa. La lite è iniziata durante il pranzo di nozze, quando sono volate accuse di tradimenti. Dal ristorante però la disputa, con dieci invitati, è proseguita fino in strada dove qualcuno con un telefonino aveva ripreso pochi secondi di urla, strepiti, tirate di capelli e tentativi di dividere i due contendenti tra abiti eleganti, tacchi a spillo, borsette.

Protagonista il testimone dello sposo, accusato di aver molestato la sposa nel corso del pranzo. Un addebito che porta il ragazzo, 26enne, originario di un paese della Grecìa salentina, a rischiare il rinvio a giudizio con l'accusa di violenza sessuale. Come chiesto dal pubblico ministero Luigi Mastroniani. Oltre alla rissa c'è un'altra notizia che in queste ore sta facendo molto discutere.

Questa volta accade a Reggio Calabria, dove un uomo avrebbe picchiato la moglie per questioni economiche, a tre giorni dalle nozze. Il motivo? Proprio le spese per il rinfresco nuziale e il dj. Ora per il futuro (forse) marito è scattato l'ammonimento da parte del questore. La donna infatti ha riportato graffi sulle braccia e lividi sul corpo.

