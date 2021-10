Cesena, famiglia ricoverata per Covid: due sono gravi. Sconvolgente: chi gli aveva consigliato di non vaccinarsi

09 ottobre 2021 a

Sono ricoverati da giorni per una grave infezione da Covid, dopo aver rifiutato il vaccino su consiglio dell’antennista di fiducia. La bizzarra vicenda ha come protagonista un'intera famiglia di sei persone di Longiano, in provincia di Cesena. A preoccupare di più sono le condizioni di una donna – intubata nel reparto di terapia intensiva – e di uno dei fratelli, anche lui molto grave. Il loro medico, come riferisce il Corriere Romagna, era no vax. Ma non sarebbe stato lui a convincerli a non immunizzarsi. La decisione finale sarebbe stata presa solo dopo aver ascoltato attentamente i suggerimenti del loro antennista.

Da un'indagine effettuata dai sanitari, infatti, sarebbe emerso che il "consulente" a cui tutta la famiglia si è rivolta sarebbe stato l'antennista di fiducia, il quale durante una conversazione li aveva convinti ad aspettare per capire quali sarebbero potuti essere gli effetti a lungo termine del vaccino. Come spesso accade in questi casi, però, il Covid ha giocato d'anticipo. Nel frattempo il sindaco di Longiano, Ermes Battistini, ha espresso la sua piena solidarietà alla famiglia colpita, ma ha anche invitato tutti a vaccinarsi il prima possibile.

"Dispiace sempre molto quando qualcuno soffre e sta male - ha detto il primo cittadino -. È anche vero però che ognuno di noi è responsabile delle proprie scelte e il non vaccinarsi è una scelta consapevole, ma molto opinabile. Questo caso è un monito a tutti coloro che ancora non si sono vaccinati per loro precisa scelta".

