Toscana, caccia al meteorite caduto: il valore che si cela dietro al tesoro

Tutti a caccia del meteorite. Succede in Toscana, tra la provincia di Prato e quella di Pistoia. Qui, nei giorni scorsi è caduto il "tesoro" della scienza. E così ricercatori, studenti, astrofili e appassionati setacciano tutta la zona per recuperarlo. La battuta, condotta da una trentina di persone, è stata organizzata dal Museo di scienze planetarie di Prato. L'oggetto del desiderio? Una roccia di pochi centimetri di diametro, che pesa fra i 30 e i 100 grammi, di colore nero intenso. Gli esperti di Prisma dell'Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) hanno stabilito che è probabile sia caduta in una striscia che comprende le frazioni di La Ferruccia, Sant'Antonio, Vignole, Olmi, Valenzatico, Case Ferretti fino a Lucciano. Luogo dove le ricerche si faranno senz'altro più intense.

"Le probabilità di trovare in breve tempo un oggetto così piccolo - osserva il direttore del Museo di scienze planetarie Marco Morelli - sono molto basse, per questo facciamo un appello anche ai cittadini. Preghiamo chi possiede orti, giardini e vivai nella fascia indicata di controllare il terreno e, se è possibile, dare un'occhiata anche sui grandi tetti delle aziende".

Oltre al valore scientifico, alcuni di questi frammenti hanno portato davvero tanti soldi a chi li ha trovati. Il meteorite più costoso si chiama Fukang e prende il nome dalla località nella quale è stato rinvenuto nel 2000, in Cina. Per questo gli scienziati hanno calcolato un valore di circa 1.7 milioni di dollari.

