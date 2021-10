Quarta Repubblica, il video che inchioda Luciana Lamorgese: assalto alla Cgil, sapeva tutto?

12 ottobre 2021 a

Il processo a Luciana Lamorgese è andato in onda nella serata di lunedì 11 ottobre a Quarta Repubblica, dove Nicola Porro ha mostrato a telespettatori di Rete4 diversi video che dimostrano come l’assedio alla Cgil fosse stato premeditato e preannunciato con oltre un’ora di anticipo. Tutti sapevano che Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova finito in manette, avrebbe guidato i manifestanti verso la sede del sindacato presieduto da Maurizio Landini.

La prima clip mandata in onda da Quarta Repubblica mostra Castellino - che tra l’altro non potrebbe neanche essere in piazza a parlare, essendo colpito da un Daspo - che aizza la folla contro la Cgil: “Sapete chi ha permesso che tra sei giorni il Green Pass diventi legge, con milioni di nostri connazionali sotto ricatto e a rischio disoccupazione? Hanno dei nomi precisi: Cgil, Cisl e Uil. Sapete gli italiani liberi cosa fanno oggi? Vanno ad assediare la Cgil. Noi ora partiamo in corteo e andiamo a prenderci la Cgil. Noi oggi chiamiamo Landini: se rivuole il suo palazzo, se rivuole la sua dede, deve venire a Roma e proclamare lo sciopero generale di tutti i lavoratori contro il Green Pass”.

“Adesso i microfoni si spengono - ha concluso castellino - e si parte tutti verso la Cgil. Andiamoci a prendere quello che è nostro”. Porro ha poi mostrato una seconda clip che conferma come l’assalto alla sede del sindacato fosse già stato annunciato con almeno un’ora di anticipo: perché nessuno è intervenuto per evitarlo?

