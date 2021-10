Roma, i cinghiali non bastano: "Ha invaso la carreggiata". Sconcertante avvistamento sulla Laurentina

12 ottobre 2021 a

a

a

Cinghiali e istrici non bastavano, adesso a Roma viene segnalata pure la presenza di tori. Ne è stato avvisato uno sulla Laurentina, come comunicato da Roma Mobilità in un tweet: "Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata". Una comunicazione, a tratti surreale, che ha subito scatenato reazioni ironiche e battute sui social. Sotto al messaggio, infatti, sono comparsi centinaia di messaggi di cittadini increduli di fronte all'ennesima segnalazione di animali selvatici per le strade di Roma.

Cinghiali killer, le cifre di una strage tutta italiana: ecco quante persone hanno ammazzato in un anno

"Dopo i cinghiali in giro per tutti i quartieri, l'istrice a Cipro, ora un toro sulla Laurentina", ha scritto qualcuno in maniera sarcastica. Qualcun altro invece: "Speriamo che non trovi semafori rossi!". E ancora: "Io attendo fiduciosa un unicorno oppure un drago". Ma non solo. C'è anche chi ha commentato per esprimere tutto il suo disappunto e per lamentarsi della situazione: "Dai cinghiali ai tori, ma dove viviamo".

La segnalazione è arrivata, in un primo momento, alla centrale operativa della Polizia Locale da parte di un cittadino che aveva visto il toro intorno al chilometro 16 della Laurentina, una delle principali vie cittadine. Di lì l'alert lanciato dall'account di Roma Mobilità su Twitter. Tuttavia, intervenuti sul posto, all'esterno del Grande Raccordo Anulare, gli agenti - come riporta Repubblica - non hanno trovato l'animale.

"Che cavolo è questo coso?". Dopo i cinghiali, lo "scherzo della natura": apparizione sconvolgente a Roma | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.