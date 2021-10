Gratta e vinci, Avezzano sotto choc: "Ho vinto!", e la signora 60enne picchia il tabaccaio

16 ottobre 2021 a

Brutto periodo per Gratta e vinci e lotterie varie. Soprattutto, per chi arriva a fare di tutto pur di vincere. Ad Avezzano, in provincia dell'Aquila, una sessantenne per esempio ha picchiato un tabaccaio. Motivo? Lei credeva di aver vinto, lui prendendo in mano il biglietto le ha detto di no. La signora, spiega il sito AbruzzoLive, memore di quanto accaduto qualche settimana fa, con il famoso tabaccaio che ha letteralmente scippato a una anziana il biglietto (quello sì vincente) da 500mila euro dandosi poi a una folle e molto cinematografica fuga, ha pensato bene di minacciarlo e poi mettergli direttamente le mani addosso.

A Roma invece, un'altra donna è passata direttamente alla truffa. Anche lei 60 anni, è stata condannata in Tribunale per aver cercato di incassare 500mila euro con un tagliando taroccato. Era successo 4 anni fa, ma le conseguenze legali sono "maturate" solo questa settimana. La sentenza del giudice è pesante: "Truffa ai danni dello Stato" e condanna a 4 mesi di reclusione, con pena sospesa, e il pagamento di 120 euro di multa e la concessione delle attenuanti generiche. A questa condanna si aggiunge quella in sede civile, con la signora truffaldina che dovrà risarcire direttamente Lotterie Nazionali, costituitasi parte civile nel processo per far valere la tutela del gioco lecito.

La 60enne è di origini calabresi, dal 2017 residente a Verona: si trovava in vacanza nella Capitale quando ha pensato bene di tentare il colpaccio, facendo passare per vincente un biglietto falso trovato qualche giorno prima nel parcheggio del suo Paese. "Faremo sicuramente ricorso in appello. La signora è una persona perbene e aveva agito assolutamente in buona fede", affermano i suoi legali a Il Messaggero. Alla consegna del Gratta e vinci a Lottomatica, in effetti, la donna aveva sottolineato di non essere certa della autenticità di quel titolo. Non è bastato a salvarla in Tribunale, almeno per ora.

