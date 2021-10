Striscia la Notizia, la carta del reddito di cittadinanza? Usata così: imbarazzo per Di Maio e compagni

08 ottobre 2021 a

Luca Abete ha scovato un tabaccaio a Napoli in cui si forma la coda perché effettua un servizio particolare che consente di "prelevare" con la carta del reddito di cittadinanza. Una pratica non propriamente lecita. "All'ingresso c'è addirittura una persona che ha il compito di gestire la fila - dice l'inviato di Striscia la Notizia all'inizio del servizio - e che chiede massima discrezione: 'Mettete le carte in tasca, non le fate vedere'".

Un'infiltrata del tg satirico, allora, entra per avere maggiori informazioni: "Volevo fare il prelievo in contanti, come funziona?". "Mi serve la tessera (del reddito) e il codice fiscale - risponde la tabaccaia -. Ogni 100 euro la trattenuta è di 5 euro, ma si possono prelevare solo 100 euro al giorno". A quel punto il gancio di Striscia chiede: "Sulla carta cosa esce poi?", "Esce che hai comprato beni e servizi", la risposta. Francesco Marigliano, presidente della Federazione italiana tabaccai, ha fatto sapere allora che si tratta di una pratica illecita: "Con la carta del reddito di cittadinanza non può essere fatto alcun prelievo all'interno della tabaccheria. Può essere utilizzata solo per l'acquisto di beni e servizi, ovviamente quelli previsti dal decreto che ha istituito il reddito. Se poi viene trattenuta pure una commissione, siamo di fronte a un vero e proprio reato".

"Questo è un tabacchi o un bancomat?", chiede allora l'inviato di Striscia entrando nel negozio. "Non è vero niente, ti hanno informato male - risponde immediatamente la titolare -. Non ti preoccupare di quello che faccio io, io faccio quello che dice la legge". A un certo punto interviene addirittura un cliente che attacca Abete: "Sei una chia****, io ti rompo la testa". "Mi sta minacciando?", replica l'inviato. Il passante furioso, però, alla fine se ne va. I tabaccai, invece, ammettono tutto - pur controvoglia - e dicono all'inviato di stare "tranquillo".

Qui il servizio completo di Striscia la Notizia sul tabaccaio-bancomat

