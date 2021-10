Meteo, "un autunno pericoloso": tutto tra pochi giorni, rischio-cataclisma per l'Italia

18 ottobre 2021 a

“Sarà un autunno pericoloso”. Ne è convinto il Centro europeo per le previsioni meteorologiche, secondo cui “novembre sarà il mese più preoccupante sotto il profilo meteorologico”. Quindi abbiamo davanti a noi giusto un paio di settimane di ‘tregua’, poi rischiamo di finire preda del maltempo per larghi tratti del prossimo mese.

Gli esperti lo definiscono un autunno “pericoloso” perché sono previsti valori termici oltre le medie climatiche di circa +1/1.5 gradi, in particolare al Centro-Sud e sulle isole: di conseguenza verranno fuori giornate miti, caratterizzate da un caldo fuori stagione che si rifletterà sulla temperatura dei mari. Tutto ciò potrebbe causare temporali particolarmente violenti. Quindi sono previste ondate di maltempo molto forti, che possono provocare “piogge battenti con cumulate di oltre 200/300 litri per metro quadrato in pochissimo tempo e mareggiate lungo le coste più esposte”.

Insomma, l’Italia si troverà probabilmente a fare i conti con il rischio di eventi alluvionali. Guardando invece a quanto accadrà questa settimana, il clima dovrebbe rimanere mite e stabile fino a metà settimana. Poi da giovedì transiterà una perturbazione che determinerà un peggioramento tipico dell’autunno su Alpi, alta Val Padana, Liguria centro-orientale e regioni tirreniche.

