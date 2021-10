Bollettino 21 ottobre, 3.794 casi e 36 morti. Boom di tamponi dopo il green pass: le cifre-record

21 ottobre 2021 a

Sono 3.794 i nuovi casi di coronavirus e 36 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore, stando a quanto riporta il bollettino diramato dal ministero della Salute. Dati in linea con quelli di ieri, quando c'erano stati 3.702 positivi e 33 decessi. Nel frattempo continua il boom dei tamponi come effetto diretto del green pass: tra ieri e oggi ne sono stati effettuati 574.671, quasi 90mila in più rispetto alla giornata precedente e ben 250mila più di una settimana fa. Ecco perché il tasso di positività resta basso e passa da 0,8% a 0,7%.

Sostanzialmente stabili i ricoveri: nelle terapie intensive i posti letto occupati sono aumentati di una sola unità, portando il totale dei malati gravi a 356, mentre i ricoveri ordinari sono diminuiti di 25, facendo scendere il totale dei pazienti a 2.439. Anche se il numero di casi in Italia non è preoccupante come in Inghilterra, la Fondazione Gimbe ha fatto notare come la discesa stia rallentando e si stia andando verso una stabilizzazione.

Per evitare il peggio adesso, secondo il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta bisognerebbe "incrementare le vaccinazioni over 12, accelerare la somministrazione delle terze dosi, allargare la platea delle dosi booster e introdurre l'obbligo di terza dose per gli operatori sanitari". Intanto è in continuo miglioramento la mappa dell'Ecdc sull'incidenza del Covid in Europa. I nuovi ingressi di Emilia-Romagna, Lazio, Valle D'Aosta e Basilicata portano a 12 le regioni italiane verdi.

