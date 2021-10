Variante Delta plus, Pregliasco da incubo: "Il colpo di coda è arrivato", il segnale che ci condanna

22 ottobre 2021 a

Purtroppo ci siamo. Sta arrivando il temutissimo "colpo di coda". "Si comincia con questi segnali che, per ora sono timidi, ma ci proiettano verso quello che ho sempre detto: l'arrivo di un colpo di coda del virus", conferma all'Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, commentando i dato del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità che indica in leggero rialzo sia l'Rt nazionale a 0.86 sia l'incidenza con 34 casi per 100mila abitanti.

"Una tendenza che dobbiamo cercare di mantenere bassa rispetto a un naturale aumento del numero di casi", prosegue Pregliasco. Una crescita che potrebbe essere legata anche al diffondersi della variante Delta plus? "Può darsi che anche la Delta plus contribuisca", spiega il virologo. "Nel calderone c'è tutto: le aperture prima, la vaccinazione che è partita bene ma poi non è andata avanti e soprattutto questa grande libertà che a mio avviso è quella che incide maggiormente perché si accumula una grossa quantità di contatti e ancora oggi, ricordiamolo, ogni contatto è a rischio".

In Italia secondo l'Istituto superiore di Sanità per il momento la situazione è sotto controllo: si registra una lieve risalita dell'incidenza con 34 casi per 100mila abitanti. Questi i dati contenuti nella nota dell'Iss con i principali dati dell'ultimo monitoraggio della Cabina di regia. In lieve diminuzione, invece, il tasso di occupazione delle terapie intensive. l'attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale".

