Asti, la cagnolina Birba sconvolge l'Italia: "Stessi sintomi del padrone morto", una fine atroce e inspiegabile

C'è un dolore infinitamente crudele. È quello che provano i cani quando muoiono i loro padroni. Talmente intenso che li porta alla morte. A volte con gli stessi sintomi con cui sono mancati i loro amici umani. È quello che è accaduto a Birba, la cagnolina di Giovanni Cerruti, 80 anni, papà di Massimo, capogruppo CinqueStelle in Comune. Lo ha fatto quando ha capito che il suo padrone a casa non sarebbe mai più tornato. È successo che Giovanni si è sentito male ed è stato ricoverato in ospedale. Birba però lo aspettava fiduciosa. Non si è preoccupata quando nei giorni subito dopo il lutto, come capita, c'è stata confusione. È crollata quando la mamma di Massimo è tornata a casa. L'ha sentita piangere, ha capito. E ha iniziato ad accusare gli stessi sintomi di Giovanni. Un dolore lancinante, un dolore che l'ha fatta morire, nello stesso modo del suo padrone. E tutta Asti si commuove.

