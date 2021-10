No Green pass, dottoressa aggredita a Roma: testate in metropolitana. Motivo? Sconcertante

24 ottobre 2021 a

La violenza dei No Green pass non colpisce solo in piazza. Una dottoressa è stata aggredita sulla banchina della metropolitana a Roma dopo una lite con alcuni manifestanti che avevano trascorso il pomeriggio al sit-in di protesta al Circo Massimo. Secondo quanto riportato dal Messaggero e ricostruito dalla polizia, il medico viaggiava su un vagone del treno su cui c'era anche un gruppetto di manifestanti anti-certificato verde. La dottoressa è intervenuta in una discussione su vaccini, Covid e Green pass e il dibattito è trasceso, degenerando in una rissa vera e propria.

Una volta scesa sulla banchina della stazione San Paolo, scrive il quotidiano romano, un manifestante No Green pass l'ha colpita in volto con una testata. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata quindi trasportata all'ospedale Cto in codice verde mentre sul posto sono subito accorsi gli agenti del commissariato Colombo che indagano per identificare gli autori dell'aggressione. I manifestanti si sono dileguati lasciando la stazione in tutta fretta, ma ad incastrarli ora ci potrebbero essere le immagini delle telecamere del circuito di sicurezza interno della metro, al vaglio degli inquirenti.

Una triste testimonianza di come la violenza dei No Green pass, che spesso coincidono con i no vax, non abbia solo a che fare con il colore politico, rosso o nero che sia, ma con la stupidità umana.

