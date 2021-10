Bollettino 25 ottobre, oltre 2mila casi e 30 morti: aumentano i ricoveri, è allarme per gli over 50 non vaccinati

25 ottobre 2021 a

Sono 2.535 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, come riportato dal bollettino del ministero della Salute. Un dato in forte calo rispetto a ieri, quando i casi erano 3.725. Probabile effetto del minor numero di tamponi processati nel weekend. I decessi invece sono 30, in lieve aumento rispetto ai 24 di ieri. Il tasso di positività sale da 09% a 1,1%. Le terapie intensive, 338 in totale, sono in calo di 3 unità, mentre sono in crescita i ricoveri, in rialzo da alcuni giorni: 2.579 (+106).

Sulla situazione negli ospedali, comunque, il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta ha spiegato come "negli ultimi 2-3 giorni si sta vedendo qualche piccolissimo movimento sulle terapie intensive, ma si tratta comunque di numeri bassi che non dovrebbero creare problemi di alcun genere. Gli over 50 non vaccinati sicuramente rappresentano una criticità sul fronte dell'aumento delle ospedalizzazioni". Ecco perché risulta fondamentale procedere in maniera spedita con la terza dose. Il richiamo, al momento, riguarda solo le categorie che si sono immunizzate per prime, quindi sanitari, anziani e fragili. Poi si proseguirà con tutti gli altri.

Nel frattempo, l'Ema ha avviato la revisione dei dati sul farmaco antivirale orale Molnupiravir, sviluppato da Merck Sharp & Dohme, per il trattamento del Covid negli adulti. Stando agli studi fatti finora, il medicinale in questione "può ridurre la capacità di Sars-CoV-2 di moltiplicarsi nell'organismo, prevenendo così il ricovero o la morte nei pazienti con infetti".

