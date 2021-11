Rave di Torino, l'orrore: "Come abbiamo trovato 4 ragazzi". La testimonianza degli agenti, Lamorgese muta

01 novembre 2021 a

a

a

Come volevasi dimostrare, anche il rave di Torino ha lasciato strascichi. Dopo la notte di pura follia, si contano decine di giovani soccorsi a causa dell'abuso di alcol e droghe, ma anche a causa di contusioni e fratture. Il party illegale del 30 ottobre, tenuto tra Nichelino e Borgaretto, ha infatti contato diversi feriti, molti dei quali ballavano su pezzi di cemento o addirittura sulla tettoia a cinque metri di altezza del capannone. "Quando siamo entrati, all’alba, abbiamo trovato quattro situazioni abbastanza serie", hanno ammesso i soccorritori giunti sul posto. A rischiare la vita gli stessi agenti chiamati a svuotare il capannone industriale abbandonato vicino a Stupinigi e occupato per l'occasione da migliaia di giovani. Tre di loro sono rimasti feriti: uno dopo una sassaiola, due nel tentativo di essere investiti da un camion dei ragazzi del rave.

Intanto la polizia continua a monitorare la situazione cercando di liberare la zona dagli oltre 5 mila partecipanti giunti da ogni parte d'Italia, ma anche dalla Francia e dall'Olanda. Inoltre, la Polizia Stradale ha sanzionato e disposto la rimozione dei veicoli parcheggiati in violazione delle norme statali. Il "party" sarebbe stato organizzato per festeggiare i 15 anni di attività di un noto sound system torinese, ossia uno dei collettivi che suonano musica tekno e organizzano le feste illegali.

Si tratta del secondo raduno illegale organizzato sotto agli occhi di Luciana Lamorgese. A lei si rivolgono le critiche del centrodestra: da Matteo Salvini a Giorgia Meloni, tutti chiedono che il ministro dell'Interno si presenti in Parlamento per riferire. O peggio ancora, per presentare le proprie dimissioni. "Altro rave party abusivo, altra violenza e poliziotti feriti — dice Salvini facendo riferimento all’altra festa abusiva di Ferragosto sul lago di Mezzano, nel Viterbese, dove era morto un ragazzo e che era stato sgomberato dopo 6 giorni —. Il ministro Lamorgese venga subito a riferire in Parlamento, se non è in grado di garantire l’ordine pubblico e il rispetto delle regole lasci il posto ad altri".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.